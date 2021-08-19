، الباطن ينضم للأندية الحاصلة على الكفاءة المالية.. والإدارة تشكر المحافظ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الباطن، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 إبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الباطن ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/نيسان 2021، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

وبذلك تكون جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد حصلت على شهادة الكفاءة المالية.

وتقدمت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي بالشكر والتقدير إلى الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على وقفاته الكبيرة تجاه ناديه ومساهمته الكبيرة في حل الكفاءة المالية للنادي.