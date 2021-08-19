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تعرض ثمانية أشخاص لإصابات متعددة؛ خمس منها خطيرة، وثلاث متوسطة، على طريق العقيق، بعد حادث سير باشرته دوريات المرور وفرق الهلال الأحمر بالباحة والدفاع المدني.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:33 مساء اليوم الخميس، مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة، تحديدًا الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ثماني إصابات تم فرز الإصابات، وتم التعامل معهم إسعافيًّا بالموقع وصنفت إصابتهم خمس إصابات خطيرة وثلاث إصابات متوسطة، ونقلت جميع الإصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، سائلًا الله الشفاء العاجل للمصابين.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 08:32 PM
باشرته 6 فرق إسعافية ونقلت المصابين لمستشفى الملك فهدالباحة... 8 إصابات في حادث تصادم مروّع على طريق العقيق
تعرض ثمانية أشخاص لإصابات متعددة؛ خمس منها خطيرة، وثلاث متوسطة، على طريق العقيق، بعد حادث سير باشرته دوريات المرور وفرق الهلال الأحمر بالباحة والدفاع المدني.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:33 مساء اليوم الخميس، مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة، تحديدًا الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ثماني إصابات تم فرز الإصابات، وتم التعامل معهم إسعافيًّا بالموقع وصنفت إصابتهم خمس إصابات خطيرة وثلاث إصابات متوسطة، ونقلت جميع الإصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، سائلًا الله الشفاء العاجل للمصابين.
، الباحة... 8 إصابات في حادث تصادم مروّع على طريق العقيق ،
المصدر : الخليج 365
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