شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأمريكا تتفاعل مع بلوقر كويتي ناشد بإنقاذه من رجال أمن وممرضين يلاحقونه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

تفاعلت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية مع استغاثة شاب كويتي طلب حمايته من رجال أمن وممرضين يلاحقونه.

وكشف "سليمان العتيبي" أنه صانع محتوى وطالب مبتعث في ألباما، مضيفا أنه ذهب لمستشفى أسمها DCH في الباما، وتعاملوا معه كشخص إنتحاري، ثم قاموا بحقنه بإبرة سببت لي شلل كامل وضيق في التنفس لمدة ست ساعات.

وتابع :" اضطريت أني أهرب ركض في اليوم اللي بعده، والممرضين والأمن يلاحقوني، أتمنى أجد المساعدة لحمايتي، وعرفت بعدها أن أسم الأبرة Thorazine.

وأضاف البلوقر الكويتي:" الأبرة تستخدم في سجون أمريكا تسبب الشلل في الجسم. لكن ليه تم أستخدامها علي؟ شنو هي بالضبط؟ إذا في دكتور ممكن يعرفني إذا لها أعراض مستمرة".

وأكد أن سفارة المملكة السعودية في أمريكا تواصلت معه، مقدما الشكر لها على تفاعلها معه.