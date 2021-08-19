شكرا لمتابعة خبر عن حبس شخص قاد مركبته عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى):

قررت النيابة العامة في البحرين حبس متهم قاد مركبته عكس اتجاه السير على جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والمملكة.

وجاء ذلك بعد أن وثق أحد مرتادي الجسر مقطع فيديو يرصد من خلاله قائد المركبة، وهو يقود عكس اتجاه السير في الجسر.

وأكد مصور المقطع حينها أن القائد المخالف سار بمركبته بسرعة أعلى من المسموح به، الأمر الذي دفع السلطات البحرينية للتدخل، وأمرت بحبس السائق المخالف.