شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. زوج ممرضة متوفية بكورونا: المسؤولين تجاهلوا ظروفها واستغاثتها ومعي الدليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

توفيت الممرضة "سعاد سراج" بعد أكثر من 45 يوما من المعاناة بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما كشف زوجها "بندر العمودي" أنه يمتلك رسائل عبر الإيميل الرسمي تطالب فيها زوجته بتقدير ظروفها وعدم تكليفها في عيادة "تطمن" المخصصة للكشف عن مرضى كورونا.

وأكد "العمودي" أن زوجته كانت حامل في الشهر الثامن وتعاني من السمنة المفرطة، ولم يستمع أحد لشكواها حتى أصيبت بفيروس كورونا الذي على إثره توفيت.

ووصف أن ما تعرضت له زوجته يعد خطأ إداري، مؤكدًا أن زوجته حاولت مقابلة المسؤولين لكنها لم تفلح، وحدث نفس الشئ معه.

وأضاف أن زوجته أجرت عملية قيصرية، وانجبت طفلة، ودخلت على إثر ذلك لغرفة العناية المركزة، وبعد 3 أيام اتصلت عليه وأبلغته أنها تشعر بالتعب، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الكادر الصحي "الممرضات" لم يقوموا بالتغيير على موضع العملية، فذهب للمستشفى بنفسه وتحدث مع مسؤول ساعده وصعد معه لغرفة زوجته وقامت الممرضات بالإجراءات اللازمة تحت إشرافه.

وأضاف أن زوجته أرسلت لمديرية الشؤون الصحية بالطائف على رقم الواتساب والإيميل الخاص بهم، وطلبت نقلها لكن المسؤولين لم يردوا عليها، مشيرا إلى أنه يمتلك كافة الأدلة التي تؤكد صحة ذلك.