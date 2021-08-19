شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تدعو جميع القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات الكترونيا قبل وصولهـم إليها، للإسهـام في تسـريع إجـراءات دخـولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأضافت أن ذلك ينطبق على مواطني دول مجلـس الـتعاون الـخليجي، والمقيمين ومرافقيهم، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشيًا مع الجهـود التي تبذلهـا المملكـة للحـد من انتشار فيروس كورونا لضمـان سلامة المواطنين والمقيميـن فيها، مشددة على ضـرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.