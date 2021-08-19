شكرا لمتابعة خبر عن قطار الحرمين يكشف عن 3 حالات لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف قطار الحرمين عن 3 حالات لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها عبر أيقونة إدارة التذاكر.

وأشار قطار الحرمين، إلى الاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها تتمثل في حسم 10% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بأكثر من 24 ساعة.

وتضمنت الاشتراطات أيضا، حسم 20% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بـ24 ساعة إلى 5 دقائق من مغادرة الرحلة، ولا يمكن تعديل أو استرداد قيمة التذاكر إذا كان الطلب قبل 5 دقائق من مغادرة الرحلة.