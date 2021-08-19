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قطار الحرمين يكشف عن 3 حالات لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف قطار الحرمين عن 3 حالات لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها عبر أيقونة إدارة التذاكر.

وأشار قطار الحرمين، إلى الاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها تتمثل في حسم 10% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بأكثر من 24 ساعة.

وتضمنت الاشتراطات أيضا، حسم 20% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بـ24 ساعة إلى 5 دقائق من مغادرة الرحلة، ولا يمكن تعديل أو استرداد قيمة التذاكر إذا كان الطلب قبل 5 دقائق من مغادرة الرحلة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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