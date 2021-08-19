شكرا لمتابعة خبر عن السماح للمصلين في يوم عاشوراء بإدخال الإفطار الشخصي مع تطبيق التباعد بالمسجد النبوي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الكثافة المتوقعة في يوم عاشوراء. أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الكثافة المتوقعة في يوم عاشوراء. ونسقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مع الجمعيات الخيرية المعتمدة، الكميات الكافية من وجبات الإفطار للصائم وفق الكميات المتوقعة، وفق قناة "الإخبارية". كما سمحت الوكالة للمصلين بإدخال الإفطار الشخصي فقط ومنع التوزيع، فيما يكون الجلوس لتناول الإفطار وفق نقاط التباعد المحددة في المسجد النبوي.