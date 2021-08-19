وزير التعليم يعلن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام

الرياض - محمد عبدالله - كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي 1443هـ وأوضح أنها كالتالي:

* إلغاء الاصطفاف الصباحي وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

* فترة الاستراحة 15 دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

* استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة

* استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

* تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة

وفي حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل:

1- يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام

2- تحويل العملية التعليمية عن بعد

وفي حال رصد حالتين إصابة أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة:

1- يتم تعليق الحضور للمدرسة

2- تحويل العملية التعليمية عن بعد

وأكد وزير التعليم خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد اليوم، التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.