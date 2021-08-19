بالتفاصيل.. مؤتمر وزير التعليم بشأن العودة الحضورية للمدارس وحالات تعليق الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التفاصيل الكاملة للعودة الحضورية للمدارس ونسبة التحصين ضد فيروس كورونا وآلية التدريس لم يستكملوا جرعتي اللقاح.

وقال الوزير، إن 37% حصلوا على جرعتي لقاح كوورنا في التعليم العام و59 % في التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن التعليم الحضوري لمن حصل على جرعتين من طلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

المرحلة الثانوية

وتابع: أن معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورهم بمدارسهم ومعلمي المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر، مشيرا إلى أن وزارة التعليم عملت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للعودة الحضورية.

حالات الإصابة

وواصل: أنه في حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة فيه لمدة 10 أيام، منوهًا بتطبيق مناهج وخطط دراسية جديدة من خلال 3 فصول دراسية وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية.

واستكمل: أن 93% حصلوا على جرعة واحدة في التعليم العام و85% في التعليم الجامعي، منوهًا بأن التعليم عن بعد لطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حتى 30 أكتوبر.

الأنشطة الصيفية

وأردف: أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي من لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية ويتلقون تعليمهم عبر منصة مدرستي، منوها باستبدال الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة، وفي حال رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة فسيتم تعليق الحضور للمدرسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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