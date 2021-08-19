وزير الإعلام: إجراء 50 عملية فصل توائم سيامية من 20 دولة

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إننا نفخر بالإنجاز الطبي الذي حققه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، حيث وصل عدد العمليات التي أجراها البرنامج 50 عملية فصل توائم من 20 دولة حول العالم.

وفيما يتعلق بجهود مواجهة فيروس كورونا، قال وزير الإعلام المكلف، إنَّ التحصين هو السد الوقائي الاحترازي الأول من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به.

وتابع الوزير: أن المملكة قطعت أشواطًا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا على الأوجه كافة؛ نتيجة لتكاتف المجتمع، في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، ووصلنا إلى تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين وتحصين 21 مليونًا بجرعة واحدة.

وأضاف الوزير، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة، صدر امتدادًا للأعمال الإنسانية للمملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.