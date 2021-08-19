قصة مأساوية لممرضة الطائف.. توفيت بكورونا رغم اعتذراها لظروف صحية

الرياض - محمد عبدالله - توفيت الممرضة في صحة الطائف سعاد سراج، بعدما تجاوزت الـ 45 يومًا بمستشفى الملك فيصل عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال بندر العمودي زوج الممرضة الراحلة، إن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثامن، وتعاني من سمنة مفرطة وطالبت بتقدير ظروفها وعدم تكليفها بالعيادة المخصصة لمرضى كورونا.

وتابع العمودي لـ «الإخبارية» إن لدينا رسائل نصية على الواتسآب وعلى البريد الإلكتروني، كانت تطلب فيها زوجتي من أحد المسؤولين نقلها، بينما لم يرد عليها أحد نهائيًا.

واستكمل: قبل خصوعها للعملية التي أجريت لها، ذهبت إلى المدير المناوب، وبعد ذلك عرفت منها بأنه لم يتم تغييرها من كادر التمريض، مشيرًا إلى خروج طفلتها سليمة بعد الولادة.