بالفيديو.. وزير التعليم يكشف تفاصيل آلية العودة للمدارس العام الدراسي المقبل

الرياض - محمد عبدالله - كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عن آلية العودة للمدارس خلال العام الدراسي المقبل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.

وأكد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، مؤكدًا على التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.

وقال الوزير إن العام الدراسي المقبل للطلبة سيبدأ حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم، وسيبدأ الطلبة في المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل من خلال منصة مدرستي ورياض الأطفال عبر منصة روضتي.

مشيرًا إلى أن حضور جميع المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارسهم فيما سيكون حضور معلمي المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر، والطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية وسيقوم المعلم برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي.

وأعلن وزير التعليم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كل الإجراءات الاحترازية وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك، وفي حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي.