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وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين غير المحصنين

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الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى ، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال 3 فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية.

وأكد خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.

وقال: «سيبدأ العام الدراسي القادم للطلبة حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتين من لقاح ؛ حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم، وسيبدأ الطلبة في المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر القادم، من خلال منصة «مدرستي»، ورياض الأطفال عبر منصة «روضتي».

وأضاف أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة «مدرستي» لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

وتابع أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص، مشددًا على أنه لن يتم استثناء مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من حضور طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ولا يمكن التمييز بين التعليم الحكومي والأهلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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