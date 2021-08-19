بالفيديو.. وزير التعليم: بدائل تعليمية عبر منصة مدرستي للطلاب غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، توافر بدائل تعليمية للطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا عبر منصة مدرستي.

وقال الوزير خلال الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

وأوضح الوزير أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي.