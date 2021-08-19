وزير التعليم: رفع إسناد تدريس البنين بمرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%.

وتابع الوزير، إن الشراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات في توفير شبكة إنترنت في المواقع النائية لضمان الدخول على المنصات التعليمية، مع توفير بدائل قنوات عين الفضائية لاستمرار الرحلة التعليمية للطلبة.

وشكر وزير التعليم، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل لقطاع التعليم.

كما شكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أولياء الأمور وشركاء التعليم على تعاونهم، ودعا الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد، وشكر أيضًا زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والإداريين على جهودهم المخلصة لخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.