وزير التعليم: شراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات لتوفير إنترنت بالمواقع النائية

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنَّ الشراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات في توفير شبكة انترنت في المواقع النائية لضمان الدخول على المنصات التعليمية، مع توفير بدائل قنوات عين الفضائية لاستمرار الرحلة التعليمية للطلبة.

وتابع: أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحضور للمدرسة بسبب عدم حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا، سيتم احتساب حضورهم عن بُعد وتسجيل الغياب الحضوري لحين استكمال جرعات اللقاح لهم.

وأكد الوزير رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%.

وشكر وزير التعليم، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل لقطاع التعليم.

كما شكر الوزير أولياء الأمور وشركاء التعليم على تعاونهم، ودعا الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد، وشكر أيضا زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والإداريين على جهودهم المخلصة لخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.