وزير التعليم يُعدد منجزات القطاع.. تطوير مناهج وميداليات دولية

الرياض - محمد عبدالله - عدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، منجزات قطاع التعليم في الفترة الماضية، وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل للقطاع.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن التعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية رغم تعثره في عدد من الدول بسبب كورونا.

وأكد أن الخطط الدراسية شهدت تطوير وإعداد 34 منهجاً جديداً وتطوير 89 منهجاً قائماً وإنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.

وأشار آل الشيخ إلى حصول 125 طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 2020-2021 ولتقدّم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015.

مضيفًا أن التعليم حقق بدعم القيادة إنجازات كبرى للوطن ومنها اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالمياً في أبحاث كورونا.

وتابع وزير التعليم أن 10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالمياً في تصنيف التايمز، و6 جامعات الأفضل عالمياً في تصنيف شنغهاي 2021، منوها بتحويل (50) كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.