اخبار السعوديه

وزير التعليم يُعدد منجزات القطاع.. تطوير مناهج وميداليات دولية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - عدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، منجزات قطاع التعليم في الفترة الماضية، وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل للقطاع.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن التعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية رغم تعثره في عدد من الدول بسبب .

وأكد أن الخطط الدراسية شهدت تطوير وإعداد 34 منهجاً جديداً وتطوير 89 منهجاً قائماً وإنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.

وأشار آل الشيخ إلى حصول 125 طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 2020-2021 ولتقدّم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015.

مضيفًا أن التعليم حقق بدعم القيادة إنجازات كبرى للوطن ومنها اختيار ضمن أفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالمياً في أبحاث كورونا.

وتابع وزير التعليم أن 10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالمياً في تصنيف التايمز، و6 جامعات الأفضل عالمياً في تصنيف شنغهاي 2021، منوها بتحويل (50) كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا