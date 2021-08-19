48 % توطين مدراس القطاع الأهلي بنجران قبل بدء سريان القرار

ودعا الدوسري أصحاب المدارس الخاصة، لسرعة توظيف السعوديين قبل تاريخ تطبيق القرار، تجنبا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين، ومما يذكر أن الوزارة أصدرت بتاريخ 24 / 9 / 1442 قرارا يقضي بتوطين القطاع المدرسي الأهلي بنسب متفاوتة، وأعطت مهلة سماح مدتها ٤ أشهر لتطبيق القرار بتاريخ 24 / 1 / 1443.
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