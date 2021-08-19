48 % توطين مدراس القطاع الأهلي بنجران قبل بدء سريان القرار

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران جولاتها الميدانية، داخل مدينة نجران ومحافظة حبونا، من أجل التعريف بالقرار الوزاري الخاص بتوطين المدراس الخاصة والعالمية، ونسبة كل منها، وأوضح أمين لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن لجنة التوطين نفذت جولات ميدانية في نجران وحبونا، للتعريف بالقرار الوزاري الخاص بتوطين المدراس الخاصة والعالمية، ونسب التوطين فيها، تأتي الجولات تعريفية للقطاع المدرسي الأهلي، عن الآلية والدليل الإجرائي الخاص بتوطين القطاع، تزامنا مع قرب فتح المدراس، وتاريخ سريان القرار، حيث تمت زيارة 12 مدرسة أهلية، منها واحدة عالمية، واتضح أن أعداد السعوديين العاملين بلغ 152، وأعداد الوافدين بلغ 163 من مختلف الجنسيات، وبلغت النسبة الحالية قبل تطبيق القرار 48%.

ودعا الدوسري أصحاب المدارس الخاصة، لسرعة توظيف السعوديين قبل تاريخ تطبيق القرار، تجنبا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين، ومما يذكر أن الوزارة أصدرت بتاريخ 24 / 9 / 1442 قرارا يقضي بتوطين القطاع المدرسي الأهلي بنسب متفاوتة، وأعطت مهلة سماح مدتها ٤ أشهر لتطبيق القرار بتاريخ 24 / 1 / 1443.