عاجل | توجيهات عليا للجهات الحكومية بالتنسيق مع الصحة قبل إقامة الفعاليات

علمت «دوت الخليج» بصدور تعميم مجلس الوزراء، المتضمن التأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، عند إقامة أي فعاليات أو مهرجانات بوقت كاف، يتيح تقويم المخاطر ووضع الاحترازات اللازمة.

وجاء في نص تعميم مجلس الوزراء ما يلي: «اطلعنا على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 128 في 4/ 3/ 1443هـ، المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على كتاب وزير الصحة رقم 2030989 في 25/ 11/ 1442هـ، بشأن طلب التأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة، بضرورة التنسيق مع الوزارة، وهيئة الصحة العامة، عند إقامة أية فعاليات أو مهرجانات بوقت كاف، يتيح تقييم المخاطر، ووضع الاحترازات اللازمة.

وما أوضحه سموه من أن اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات، اتخذت محضرها رقم «72/ 42/ ع» في 22/ 12/ 1442 هـ، المتضمن في البند «ثانيا» الموافقة على طلب وزير الصحة سالف الذكر.

مبينا سموه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم «121» في 3/ 1/ 1443هـ، ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات بهذا الخصوص» ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.