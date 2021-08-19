برنامج علمي وتدريبي لـ 36 ألف مؤذن بمناطق المملكة

ويشتمل البرنامج على محاضرات علمية، تقام عبر البث المباشر عن بعد الساعة التاسعة مساء. حيث أقيمت أمس محاضرتان، الأولى عن فقه الأذان والإقامة، والثانية شرح لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الفتن.
في حين تقام اليوم محاضرتان، الأولى مسؤولية المؤذن، والثانية شرح الأصول الستة في العقيدة. ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والجهود، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، في مختلف مناطق المملكة، للرفع من مستوى منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين، وذلك في إطار الاهتمام ببيوت الله ومنسوبيها.
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