وتضمنت أعمال تحسين المشهد البصري، معالجة 254 حاوية نظافة، في مختلف مدن المنطقة، وإصلاح 53683 مترا مربعا من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 832 عامود إنارة، كما تم إصلاح الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، بما يقدر بنحو 7893 مترا مربعا خلال الأسبوع الماضي.
و أوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن العمل يجري على مدار الساعة لإنهاء جميع المهام المطلوبة، وفقاً للخطط المعدة مسبقا، مبينًا أن الفرق المتخصصة بالأمانة تعمل أيضا على تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتوعية المواطنين والمقيمين، بأهمية حماية المرافق العامة والحفاظ عليها، موجهاً شكره لجميع المتطوعين، الذين شاركوا فرق الأمانة العمل لمعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف: رفع 125 ألف م3 من المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.