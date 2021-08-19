الجوف: رفع 125 ألف م3 من المخلفات

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمال معالجة التشوه البصري في مختلف مدن المنطقة، ورفعت الفرق المتخصصة خلال حملاتها الميدانية، نحو 125269مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، كما تم سحب 288 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة 9092 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام.

وتضمنت أعمال تحسين المشهد البصري، معالجة 254 حاوية نظافة، في مختلف مدن المنطقة، وإصلاح 53683 مترا مربعا من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 832 عامود إنارة، كما تم إصلاح الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، بما يقدر بنحو 7893 مترا مربعا خلال الأسبوع الماضي.

و أوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن العمل يجري على مدار الساعة لإنهاء جميع المهام المطلوبة، وفقاً للخطط المعدة مسبقا، مبينًا أن الفرق المتخصصة بالأمانة تعمل أيضا على تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتوعية المواطنين والمقيمين، بأهمية حماية المرافق العامة والحفاظ عليها، موجهاً شكره لجميع المتطوعين، الذين شاركوا فرق الأمانة العمل لمعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.