معالجة تشوه 82 جدارية في أبها

نفذت أمانة منطقة عسير بمشاركة الفرق التطوعية، مبادرة معالجة تشوه الكتابات على الجدران، والتي ستشمل نحو 82 جدارية في مواقع مختلفة بمدينة أبها. وشارك أعمال المتطوعين أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، وبين بأن الأمانة قد أطلقت العديد من الفرص التطوعية، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين، والمشاركة الاجتماعية التي تحقق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع، حيث ستساهم هذه المبادرة في الحد من التشوهات البصرية وتحسين الجداريات المشوهة، بدعم من أمانة منطقة عسير.



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