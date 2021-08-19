ضبط مواطن بحوزته 37 ألف قرص إمفيتامين و2 كيلو حشيش

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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