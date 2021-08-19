وحدة التحول الرقمي وكاوست توقعان مذكرة تفاهم

وحدة التحول الرقمي و"كاوست" توقعان مذكرة تفاهم

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وقعت وحدة التحول الرقمي مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوسـت" مذكرة تفاهم تهدف الى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشــاريع اســتكشــافية تخدم التحول الرقمي، وتزيد من فرص تمكين التقنيات الناشئة مثل: "تقنيات الجيل الخامس، الطائرات بدون طيار، المركبات الذاتية القيادة، المدن الذكية، الروبوتات، وغيرها".

وتم توقيع المذكرة في مقر "كاوست" في ثول، حيث وقع الاتفاقية المهندس محمد الخليل مدير إدارة التمكين الرقمي نيابةً عن الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، فيما وقعها من كاوست جيسون رووس بصـــفته نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في الجـــامعـــة.

وتم إبرام المذكرة سعيا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة انطلاقـــا ًمن رؤيـــة المملكـــة 2030، حيـــث أن وحدة التحول الرقمي تقوم بتطوير دراســــــات بحثية لدعم صــــــناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مســــــتهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة "كـاوســـــــت" التي تعتبر من أهم المســـــــاهمين في التنمية الاقتصـــادية، بالأخص من حيث إسهامها في مجالات تحويل اقتصـــاد المملكة إلى اقتصــــاد قائم على المعرفة، ووضـــــع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، وشـــركات جديدة قائمة على المعرفة، ومن حيث تأسيسها لشـــــراكات مســـــتمرة مع الصـــــناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مســــــتوى التنـافســــــيـة في التقنيـة والإبداع.

وأوضح جيسون رووس أن كاوست تمتلك أسلوب فريد في التفكير الابداعي والابتكار من خلال تمكين شركائها من استكشاف التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية في مختبراتها، كما أن الجامعة ترحب أيضًا بالشركاء الذين يرغبون في الابتكار ويدعمون التطوير المشترك للأفكار والمشاريع التجريبية التي تقود الابتكار في المملكة ويمكن تطبيقها لاحقًا في مشاريع ضخمة أخرى.

كما أكد المهندس محمد الخليل، أن هـذه المـذكرة تـأتي في إطار توجه وحدة التحول الرقمي إلى توســـيع قاعدة الشـــراكات وتبادل الخبرات، حيث نسـعى أن تؤدي هذه الشـراكة بين وحدة التحول الرقمي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوسـت” إلى إعداد وتطوير العديد من المشـاريع والدراســات الاستكشافية لأبرز القطاعات الهامة في المملكة.