مقارنة بين سرعة الإنترنت وتطبيقات التواصل بحسب شركات الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثاني من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”، الذي كشف عن تسجيل شركة “موبايلي” لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق سناب شات، فيما سجلت شركة “STC” أفضل سرعة وصول لتطبيق (تويتر)، وتسجيل كل من شركة (STC، وموبايلي، وزين) أفضل سرعة وصول لتطبيقي (فيسبوك، وإنستغرام).

سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية

وكشف التقرير عن تصدر شركة “زين” لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر منصة “يوتيوب” بنسبة نجاح تصل إلى 96.62%، وفي المركز الثاني شركة “سلام”، جاءت بعدها شركة “STC” في المركز الثالث.

كما أظهر التقرير الربعي تصدّر شركة “موبايلي” قائمة “مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة”، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: (ويبكس، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت)، وتصدّر “STC” قائمة “مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة” لتطبيق (زوم) خلال الربع الثاني من عام 2021.

تعزيز التنافسية بين المشغلين

يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال نشر تقرير “مقياس” بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط.

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