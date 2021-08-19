شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تثمن دعم المملكة المستمر لوكالة الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عاليًا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، جميع الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية لأكثر من 7ر5 ملايين لاجئ فلسطيني ولحين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ورحبت الأمانة العامة بجهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي بذلتها لبدء العام الدراسي (2021 – 2022) في مدارسها وحرصها على انتظام العملية التعليمية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أشادت بافتتاح (الأونروا) مدرسة للذكور ومركزًا صحيًا في الضفة الغربية، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الذي تبرع بمبلغ 4 ملايين و110 آلاف دولار.