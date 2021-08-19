رفع إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات لـ40 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%، وإضافة (1497) فصلًا لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، وسيلتحق بها (34.500) طالب وطالبة. كما تم إضافة (7923) فصلًا للصفوف الأولية بنين، وسيلتحق بها أكثر من (205) آلاف طالب وطالبة يُسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة.

الدراسة عن بعد في مدارس الطفولة المبكرة

وقال الوزير خلال المؤتمر الذي عقد اليوم إن الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سيبدؤون عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي، من الساعة 3:30 عصرًا حتى 7 مساءً.

حضور المعلمين والمعلمات

وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون بمدارسهم، فيما سيكون حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر. وأكد أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات -لا قدر الله- أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد، كذلك في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحوّل جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.

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