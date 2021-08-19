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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين وكمية من الحشيش في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
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ضبط مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين وكمية من الحشيش في الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
ألق شرطة الرياض القبض على مواطن بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر
استمرار جهود مكافحة المخدرات
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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