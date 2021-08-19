الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

وزير التعليم يكشف عن أسلوب التعامل مع أعضاء هيئة التدريس غير المحصنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وزير التعليم عن آلية تعامل الوزارة مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

وقال الوزير: سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.

تفاصيل مؤتمر وزير التعليم

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن حضور جميع المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون بمدارسهم، فيما سيكون حضور معلمي المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس

وقال الوزير أنه تقرر استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك.

ولفت وزير التعليم إلى أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين الثانوية والمتوسطة مؤكدًا أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية وسيقوم المعلم برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي.

تعليق الدراسة مؤقتًا

وأضاف أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي.

بدائل تعليمية عبر منصة مدرستي

وأعلن الوزير عن توفر بدائل تعليمية للطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا عبر منصة مدرستي مشيرًا إلى أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

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