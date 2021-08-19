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دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم، مشروع العقبة الرابطة بين محافظتي المجاردة والنماص، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات الوزارة بالمنطقة وعدد من أفراد المجتمع المحلي.
فيما أطلق أمير منطقة عسير على العقبة مسمى "عقبة_التوحيد"، رافعاً عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة- أيدها الله.
ويبلغ طول مشروع "عقبة التوحيد" 19.5 كم، ويهدف إلى تسهيل التنقل ما بين قمم السراة وسواحل تهامة.
بدأت تفاصيل القصة قبل قرابة ربع قرن، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للمنطقة، وهو ولي للعهد في حينها، ووجّه بإنشاء العقبة كهدية لأهالي المنطقة، والتي رصدت لها ميزانيات مليونية كبيرة؛ ولكنها مرّت بعدة توقفات وانسحابات للشركات المنفذة تسببت في تأخير المشروع لعدة عقود ، وهو الأمر الذي حسمه أمير منطقة عسير مؤخراً ، وتم افتتاح المشروع اليوم.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 05:45 PM
مرّت بعدة توقفات وانسحابات للشركات المنفذة تسببت في تأخير المشروعحلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة "التوحيد" الرابطة بين المجاردة والنماص
دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم، مشروع العقبة الرابطة بين محافظتي المجاردة والنماص، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات الوزارة بالمنطقة وعدد من أفراد المجتمع المحلي.
فيما أطلق أمير منطقة عسير على العقبة مسمى "عقبة_التوحيد"، رافعاً عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة- أيدها الله.
ويبلغ طول مشروع "عقبة التوحيد" 19.5 كم، ويهدف إلى تسهيل التنقل ما بين قمم السراة وسواحل تهامة.
بدأت تفاصيل القصة قبل قرابة ربع قرن، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للمنطقة، وهو ولي للعهد في حينها، ووجّه بإنشاء العقبة كهدية لأهالي المنطقة، والتي رصدت لها ميزانيات مليونية كبيرة؛ ولكنها مرّت بعدة توقفات وانسحابات للشركات المنفذة تسببت في تأخير المشروع لعدة عقود ، وهو الأمر الذي حسمه أمير منطقة عسير مؤخراً ، وتم افتتاح المشروع اليوم.
، حلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة "التوحيد" الرابطة بين المجاردة والنماص ،
المصدر : الخليج 365
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