، "بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر أن خطر سوريا وشرق أفريقيا على بلاده أكبر من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.