محمد بن مسعود - الدمام - نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد خلال الساعات القليلة القادمة عن إمكانية رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد . وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود مفاوضات واتفاقات بين شرفيي الناديين لانتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ومارسيلو غروهي للنصر. تلك المصادر شددت بأن اللاعب ليس للبيع وأنه لم يدخل الفترة الحرة بعد والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ. الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل لنحو 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 88 مليون ريال . 19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 05:43 PM هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "الخليج 365" تجيب هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "الخليج 365" تجيب نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد خلال الساعات القليلة القادمة عن إمكانية رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد . وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود مفاوضات واتفاقات بين شرفيي الناديين لانتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ومارسيلو غروهي للنصر. تلك المصادر شددت بأن اللاعب ليس للبيع وأنه لم يدخل الفترة الحرة بعد والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ. الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل لنحو 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 88 مليون ريال . الكلمات المفتاحية ، هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "الخليج 365" تجيب ،

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