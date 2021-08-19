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نفذت أمانة منطقة عسير، بمشاركة الفرق التطوعية، مبادرة "معالجة تشوه الكتابات على الجدران"، التي تشمل نحو 82 جدارية في مواقع مختلفة بمدينة أبها.
وشارك أعمال المتطوعين، أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي قال: إن الأمانة قد أطلقت العديد من الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة الاجتماعية التي تحقّق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع.
وأضاف: أنه ستساهم هذه المبادرة في الحد من التشوهات البصرية وتحسين الجداريات المشوهة بدعم من أمانة منطقة عسير.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 05:21 PM
بعنوان "معالجة تشوه الكتابات على الجدران"أمانة عسير تنفذ مبادرة لمعالجة 82 جدارية بمدينة أبها
نفذت أمانة منطقة عسير، بمشاركة الفرق التطوعية، مبادرة "معالجة تشوه الكتابات على الجدران"، التي تشمل نحو 82 جدارية في مواقع مختلفة بمدينة أبها.
وشارك أعمال المتطوعين، أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي قال: إن الأمانة قد أطلقت العديد من الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة الاجتماعية التي تحقّق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع.
وأضاف: أنه ستساهم هذه المبادرة في الحد من التشوهات البصرية وتحسين الجداريات المشوهة بدعم من أمانة منطقة عسير.
، أمانة عسير تنفذ مبادرة لمعالجة 82 جدارية بمدينة أبها ،
المصدر : الخليج 365
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