شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قائد سيارة يُفحط وسط السيارات في الرياض و"المرور" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد أحد الطرق العامة في الرياض قيام قائد سيارة بممارسة التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ووثق أحد مرتادي طريق طريق أبي بكر الصديق مقطع فيديو لقائد السيارة المخالف، وهو يتجاوز السيارات الأخرى، ويترنح يمينًا ويسارًا دون الإكتراث بسلامة الآخرين.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها بموقع "تويتر" مع المقطع، مؤكدة أنه تم رفع بلاغ للقسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القائد المخالف.