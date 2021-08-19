شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: العام الدراسي سيكون حضوريًا لطلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل للطلبة سيكون حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني، وذلك بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن ذلك سينطبق على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.

ولفت إلى أن الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية سيكون عن بعد عبر منصةمدرستي مع بداية العام الدراسي، في حين سيدرس طلاب رياض الأطفال بالدراسة عن بعد عبر منصة "روضتي" وسيستمر ذلك حتى 30 أكتوبر لحين عودتهم إلى مدراسهم.