شكرا لمتابعة خبر عن القصبي: المملكة قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة كورونا بسبب تكاتف المجتمع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة قطعت أشواطا كبيرة وإنجازات في مواجهة جائحة كورونا على كافة الأوجه والأصعدة بسبب تكاتف ووعي المجتمع.

وأوضح ماجد القصبي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي:"اليوم وصلنا إلى تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين من لقاح كورونا و21 شخصا تم تحصينهم بجرعة واحدة".

ودعا وزير الإعلام المكلف، جميع المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاح واستكمال الجرعات، لافتا:" منذ بداية هذا العام بدأ المسجد الحرام يستقبل 20 ألف معتمر يوميا وفق ضوابط واحترازات لطلمحافظة على صحة المعتمرين".

وأشار إلى أن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به على مستوى العالم أجمع، مبينا أن التحصين هو السد الوقائي الاحترازي الأول من فيروس كورونا.