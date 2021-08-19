شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلن تطوير 112 منهجًا قائمًا وإعداد 34 منهجًا جديدًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن الوزارة قامت بتطوير شامل للخطط الدراسية، وإعداد (34) منهجاً جديداً.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه عدد المناهج الجديدة منذ العام الماضي وصلت حتى الآن إلى 52 منهج.

وأضاف أنه تم هذا العام تطوير 89 منهجاً قائماً ليرتفع بذلك عدد المناهج التي تم تطويرها إلى نحو 112 من الكتب والمقررات، وإنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.

وأضاف أن التعديل إما لغوي أو علمي أو تعديل في جوانب وطنية، مضيفا أن ذلك يستهدف إقامة نظام تعليمي متميز.

ونوه بحصول 125 طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 20-2021، وتقدّم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015.