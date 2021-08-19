شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة، متوقعا طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.