شكرا لمتابعة خبر عن "المنافسة" تعاقب منشآت اتفقت على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة لاتفاقها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة.

وأضافت أن معاقبة هذه الشركات جاء بعد شكوى من عدد من المواطنين متضمنة الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الخرسانة بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة.

وأكدت أنها باشرت إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول هذه المنشآت، واتضح صحة الشكوى، حيث تم بعدها تحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت، وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة 4 منشأت بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل واحدة منها.

وشددت على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.