شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تستأنف فعاليات سينما السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، استئناف فعالية سينما السيارات، والتي تعمل من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الفجر، عبر شاشتين عملاقتين، داخل صالتي عرض على مساحة 15 ألف متر مربع.
وأوضحت الأمانة بتخصيص 95 موقفًا لكل صالة عرض، مع تزويد السيارات بنظام صوتي عبر تردد FM، بالإضافة لتوفير عربات أطعمة ثابتة ومتحركة وشركات متخصصة في توصيل الطلبات.
وأضافت، أن الفعالية ستقدم عروضا سينمائية عربية وأجنبية يوميًا تصل إلى 8 عروض في نهاية الأسبوع، وسيطبق فيها كل التدابير الاحترازية، مع تواجد مركز طبي بالشراكة مع أكبر المستشفيات في الرياض.