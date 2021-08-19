شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: مراكز حمية خارج المملكة تستهدف المواطنين أغلبها تجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد البروفيسور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية، اليوم الأربعاء، أن هناك مراكز حمية خارج المملكة تستخدم الديتوكس، تستهدف المواطنين.

وأوضح الاستشاري أن إعلاناتهم ورسومهم بالريال؛ لأنهم يعرفون أن هناك الكثيرين ممن يبحثون عن الصحة، مبينا أنه لا يلوم من يبحثون عن الصحة نظرًا لسماعهم عن مشاكل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومشاكل الأمعاء، ولذلك يريدون تنظيف أجسامهم.

وأضاف أن كل خلطات الديتوكس غالبا تجارية، مؤكدًا أن لها فائدة عند تناول الخضراوات والفواكه، لكن يجب ألا تحول إلى تجارة وخلطات خاصة.