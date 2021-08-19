شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى: تأجيل العام الدراسي للطلاب غير المحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جامعة أم القرى أنه سيتم تأجيل العام الدراسي للطالب غير ‏المحصن بجرعتين من لقاح كورونا

وأكدت على الطلاب والطالبات ضرورة استكمال جرعتي ‏لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي يوم الأحد بعد المقبل، وذلك تماشيًا مع التوجيه السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًا مع اشتراط التحصين الكامل.

وأشارت إلى أنها وفرت مسارَا مخصصًا لمنسوبي وطلبة الجامعة في ‏مركز اللقاحات بمقر الجامعة في العابدية.