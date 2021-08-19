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جامعة أم القرى: تأجيل العام الدراسي للطلاب غير المحصنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جامعة أم القرى أنه سيتم تأجيل العام الدراسي للطالب غير ‏المحصن بجرعتين من لقاح .

وأكدت على الطلاب والطالبات ضرورة استكمال جرعتي ‏لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي يوم الأحد بعد المقبل، وذلك تماشيًا مع التوجيه السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًا مع اشتراط التحصين الكامل.

وأشارت إلى أنها وفرت مسارَا مخصصًا لمنسوبي وطلبة الجامعة في ‏مركز اللقاحات بمقر الجامعة في العابدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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