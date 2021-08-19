شكرا لمتابعة خبر عن دوريات المجاهدين بجازان تضبط 380 كيلو جرامًا من مادة القات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.