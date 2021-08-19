وزير الإعلام: المملكة تقف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة تقف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها، متابعًا: «ندعو الله أن يحفظ لأفغانستان أمنها واستقرارها».

وتابع الوزير: امتدادًا للأعمال الإنسانية للمملكة، صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وواصل: أن انتخاب المملكة نائبًا لرئيس لجنة التراث العالمي للمجموعة العربية باليونسكو، يؤكد الدور الريادي للمملكة في دعم التراث وتوثيق الإرث الإنساني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.