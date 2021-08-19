وزير التعليم يشكر القيادة على دعمها المتواصل للقطاع: لم نتوقف يومًا واحدًا

الرياض - محمد عبدالله - شكر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل لقطاع التعليم.

كما شكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أولياء الأمور وشركاء التعليم على تعاونهم، ودعا الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد، وشكر أيضا زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والإداريين على جهودهم المخلصة لخدمة العملية التعليمية.

وأكد آل الشيخ أن التعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية رغم تعثره في عدد من الدول بسبب كورونا.