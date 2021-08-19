وزير الإعلام: التحصين سد وقائي احترازي أول من فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنَّ التحصين هو السد الوقائي الاحترازي الأول من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به.

وتابع الوزير: أن المملكة قطعت أشواطًا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا على الأوجه كافة؛ نتيجة لتكاتف المجتمع، في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، ووصلنا إلى تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين وتحصين 21 مليون بجرعة واحدة.

واستكمل: أدعو جميع المواطنين والمقيمين لاخذ اللقاح واستكمال الجرعات، وقد بدأ المسجد الحرام منذ 10 أيام يستقبل 20 ألف معتمر يوميا وفق ضوابط وإجراءات للمحافظة على صحة المعتمرين والزائرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.