3 حالات لتعديل تذكرة قطار الحرمين أو سترداد قيمتها

الرياض - محمد عبدالله - أوضح قطار الحرمين أنه يمكن للركاب تعديل التذكرة أو استرداد قيمتها من خلال أيقونة إدارة التذاكر وفقًا لشروط ثلاثة.

وبيّن قطار الحرمين، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المتطلبات والاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها تتمثل في:

- يحسم 10% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بأكثر من (24) ساعة.

- يحسم 20% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بـ(24) ساعة إلى (5) دقائق من مغادرة الرحلة.

- لا يمكن تعديل أو استرداد قيمة التذاكر إذا كان الطلب قبل (5) دقائق من مغادرة الرحلة.

كما أوضح قطار الحرمين أنه يمكن الحجز من خلال موقع قطار الحرمين السريع الإلكتروني (www.hhr.sa) أو بالاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920004433 وأيضاّ من خلال شباك التذاكر بالمحطات.

وأضاف أنه يمكن حجز قطار أو عربة كاملة تجمع بين الفخامة والراحة والخصوصية أيا كانت وجهتها وتقدم فيها خدمة الضيافة، وذلك بالاتصال على مركز الحجز الهاتفي أو من خلال شباك التذاكر في المحطات.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

وأضاف قطار الحرمين أنه يقوم من يريد حجز تذكرة بملء بيانات الحجز من تحديد موعد الرحلة وتحديد التاريخ كما يتم تحديد محطتي المغادرة والوصول، ودرجة السفر وخلافه، مشيرًا إلى أنه يمكن دفع أسعار التذاكر لقطار الحرمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقطار الحرمين وأسعار التذاكر كالتالي:

سعر التذكرة من مكة إلى المدينة 150 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من مكة إلى جدة 40 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من المدينة إلى جدة 126 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية 46 ريالاً سعودياً.

سعر رحلات قطار الحرمين السريع بعد انتهاء الفترة الترويجية

سعر التذكرة من مكة إلى جدة درجة رجال الأعمال 50 ريالاً سعودياً، والدرجة الاقتصادية 40 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من مكة إلى المدينة الاقتصادية درجة رجال الأعمال 110 ريالات سعودية، والدرجة الاقتصادية 85 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من مكة إلى المدينة درجة رجال الأعمال 250 ريالاً سعودياً، والدرجة الاقتصادية 150 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية درجة رجال الأعمال 65 ريالاً سعودياً، والدرجة الاقتصادية 50 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من جدة إلى المدينة درجة رجال الأعمال 210 ريالات سعودية، والدرجة الاقتصادية 125 ريالاً سعودياً.

سعر التذكرة من المدينة الاقتصادية إلى المدينة درجة رجال الأعمال 150 ريالاً سعودياً، والدرجة الاقتصادية 100 ريال سعودي.

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