مؤسسة التأمينات: 8 فئات تستفيد من معاش المشترك المتوفى

الرياض - محمد عبدالله - بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن أفراد عائلة المشترك المتوفى (رجلا/امرأة) تحصل على معاش الوفاة، مشيرة إلى أن تحديد أفراد العائلة المستفيدين من المعاش يتضمن 8 فئات.

وذكرت التأمينات –عبر تويتر- أنه في حال وفاة المشترك على رأس العمل، فان أفراد أسرته يستحقون معاش الوفاة حتى وإن كانت فترة اشتراكه 3 أشهر فقط.

وأشارت التأمينات إلى أن تحديد أفراد العائلة يتضمن 8 فئات وهم كالتالي:

ـ أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، وتستفيد المطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

ـ أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

ـ أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.

ـ بنات المشترك المتوفی ايا كان عمرهن حتى زواجهن.

ـ أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

ـ إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ جد وجدة المشترك المتوفی اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم۔

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