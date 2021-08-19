وزارة الصحة تعلن تصدر 5 مناطق سعودية لإصابات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 145 إصابة جديدة، من إجمالي 499 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 84 حالة، وجازان 49 حالة، والشرقية 46 حالة، وعسير 43 حالة، والقصيم 34 حالة، والمدينة المنورة 28 حالة، ونجران 17 حالة، وحائل 14 حالة، والحدود الشمالية 12 حالة، والجوف 11 حالة، وتبوك 9 حالات، والباحة 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و877 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى ان عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ33 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، وذلك عبر 587 مركزا بجميع المناطق..

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